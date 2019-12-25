Универсальный ледокол "Урал" на ремонте в Петербурге перед новыми вызовами

В столицу Северной столицы вернулось третье судно из знаменитой серии "Арктика». Корабль пройдет ремонт и вернется к службе.

В столицу Северной столицы вернулось третье судно из знаменитой серии "Арктика". Универсальный ледокол "Урал", прошедший службу в тяжелых ледовых условиях, сейчас находится на плановом ремонте в сухом доке Кронштадтского морского завода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Специалисты и инженеры завода взяли на себя ответственность за осмотр и техническое обслуживание "Урала". По словам представителей морского завода, ремонтные работы включают в себя подробный осмотр подводной части корпуса, а также донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса ледокола.

Строительство "Урала" началось летом 2016 года на знаменитом Балтийском заводе. Важной вехой стало прошлогоднее событие — церемония поднятия государственного флага на борту ледокола.

В настоящее время, параллельно с проведением ремонтных работ над "Уралом", Балтийский завод активно занимается постройкой еще двух универсальных атомных ледоколов этого проекта — "Якутия" и "Чукотка".

Ранее сообщалось, что лва атомных ледокола заложат на Балтийском заводе.

Фото: правительство Петербурга