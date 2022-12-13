Два атомных ледокола заложат на Балтийском заводе

Сейчас на Балтийском заводе строят атомоходы "Якутия" и "Чукотка".

В следующем году в Петербурга планируют заложить пятый и шестой атомные ледоколы проекта 22220 на Балтийском заводе. Об этом сообщил заместитель директора Дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко "РИА Новостям".

Контракты на строительство заключили по схеме смешанного финансирования через бюджет и внебюджетные средства. Бюджетные инвестиции составят 58,9 млрд рублей. На настоящий момент атомные ледоколы этого проекта самые большие и мощные в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, а водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти суда способны провожать караваны кораблей в арктических условиях, пробивая лёд толщиной до трёх метров.

С 2013 года построили атомоходы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" — они уже вошли в состав атомного ледокольного флота России. Сейчас на Балтийском заводе строят атомоходы "Якутия" и "Чукотка".

Ранее завершилась погрузка баков металловодной защиты на строящийся атомный ледокол "Чукотка". Следующим этапом в постройке "Чукотки" станет формирование корпуса реакторного отсека и блока защитной оболочки реактора.

Фото: Phxere

