Завершилась погрузка баков металловодной защиты на строящийся атомный ледокол "Чукотка"

Следующим этапом в постройке "Чукотки" станет формирование корпуса реакторного отсека и блока защитной оболочки реактора.

На стапеле Балтийского завода в Петербурге завершилась операция погрузки на строящийся атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220 баков металловодной защиты (МВЗ). Технологически сложная операция по погрузке бака левого борта проводилась при помощи модульной такелажной подъемной системы MPS500 специалистами ГК "Спецтяжавтотранс" совместно с работниками Балтийского завода. Об этом сообщила пресс-служба завода.

Следующим этапом в постройке "Чукотки" станет формирование корпуса реакторного отсека и блока защитной оболочки реактора.

Баки МВЗ изготовлены специалистами цеха спецэнергетики Балтийского завода. Они являются одной из составных частей фундаментов для реакторных установок будущего судна и предназначены для ослабления ионизирующего излучения активной зоны ядерного реактора, а также снимают тепловыделения от оборудования реакторной установки и выполняют функции биологической защиты экипажа судна.

Атомный универсальный ледокол "Чукотка" был заложен 16 декабря 2020 года. Это пятое судно в линейке проекта 22220, строительством которого занимается коллектив Балтийского завода.

В ноябре 2022 года в Петербурге спустили на воду третий серийный универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу ГК "Росатом"..

Фото: Балтийский завод / Медиапалуба / ГК "Спецтяжавтотранс"