Опубликовано видео спуска на воду ледокола "Якутия"

Крёстной матерью ледокола стала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

В Петербурге спустили на воду третий серийный универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу ГК "Росатом". Атомный ледокол "Якутия" был заложен на стапеле завода 26 мая 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба "Балтийского завода".

Крёстной матерью ледокола стала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледоколами в мире. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота РФ.

Всего по заказу ГК "Росатом" будет построено пять атомных ледоколов проекта. Ледоколы "Арктика" и "Сибирь" уже находятся в составе атомного ледокольного флота, ледокол "Урал" будет передан заказчику в конце ноября 2022 года. Сейчас на Балтийском заводе ведется строительство атомных ледоколов "Якутия" и "Чукотка". Их сдача запланирована на 2024 и 2026 годы.

Ранее Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия".

Видео: Балтийский завод