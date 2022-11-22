Глава РФ рассказал о работах над проектом 22220.

Российский президент Владимир Путин дал старт спуску на воду корпуса атомного ледокола "Якутия". Об этом рассказали представители администрации в Кремле. Чиновники уточнили, что речь идет о третьем корабле серии, которая создается в рамках строительства универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220.Стоит уточнить, что ледокол составляет в блине свыше 170 метров. Для новинки потребовалась установка двух ядерных реакторов, главных электродвигателей и носового главного распределительного щита. Специалисты уточнили, что достраивать атомоход рабочие будут уже на воде. К моменту окончания работ высота от ватерлинии до грот-мачты будет фиксироваться на отметке в 57 метров. Напомним, что атомные ледоколы проекта 22220 на данный момент считаются самыми большими и мощными в мире. Новейшая группировка ледоколов разрабатывается совместно сотрудниками государственной корпорации "Росатом" и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Работы ведутся в Петербурге на территории Балтийского завода.

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных.

Фото и видео: Kremlin.ru