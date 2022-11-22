В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с семьями мобилизованных

Дмитрий Песков рассказал о мероприятии, не уточнив, будет ли оно публичным.

Администрацией страны планируется встреча российского президента Владимира Путина с семьями призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чиновник отметил, что в частности глава государства увидит матерей солдат, которые отправились на специальную военную операцию. Эксперт добавил, что зачастую не встречи являются публичными, хотя лидер РФ часто проводит подобные мероприятия. Он добавил, что о положении дел на СВО Владимир Путин получает из первых рук.

Действительно, такая встреча планируется, это мы можем подтвердить, она готовится. В том числе она должна стать одной из встреч в плане тех контактов, которые вы упоминали. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: РФ призывает все стороны воздерживаться от дестабилизирующих шагов вокруг Сирии.

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