Песков: РФ призывает все стороны воздерживаться от дестабилизирующих шагов вокруг Сирии

В Кремле оценили воздушную операцию Турции против курдов.

Россия с пониманием относится к обеспокоенности Турции в области безопасности региона, а также ситуации, которая складывается вокруг Сирии. Соответствующее заявление в ходе телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник добавил, что одновременно с этим в Кремле призывают иностранных коллег воздерживаться от шагов, которые могут быть поняты как дестабилизирующие обстановку. Эксперт полагает, что эта деятельность может обернуться бумерангом и еще больше осложнить положение дел в сфере региональной безопасности.

Мы с пониманием и уважением относимся к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности, мы считаем, что это законное право Турции. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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