В Кремле прокомментировали вердикт суда по MH17

В Кремле прокомментировали вердикт Окружного гаагского суда по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. В ходе телефонного брифинга с журналистами официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет о том, что страна не была допущена к проведению международного расследования по факту трагедии. Кремль убежден, что этот факт не способствовал объективности расследования.

Здесь очень важный, очень важный, наверное, посыл основной, Россия не смогла стать частью, и не была допущена к тому следствию, к тому расследованию, которое проводилось. Что касается оценки самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что вечером 17 ноября суд в Нидерландах признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинского гражданина Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета, а также убийстве 298 его пассажиров. Инстанция заочно приговорила фигурантов уголовного дела к пожизненному заключению. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным. Он также отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные же должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро.

Песков оценил роль Запада в переговорах с Украиной.

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