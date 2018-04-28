Песков оценил роль Запада в переговорах с Украиной

В Кремле рассказали о возможности диалога с Киевом, если на Украину повлияет Запад.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков рассказал журналистам в ходе регулярного брифинга о том, что в настоящее время киевский режим весьма скрупулезно выполняет директивы, поступающие от стран коллективного Запада. Он уверен в том, что диалога с американской стороной по Украине быть не может, так как в этом вопросе следует учитывать радикально противоположные позиции, о которых ранее заявили США и РФ. Таким образом чиновник ответил на вопрос прессы о том, с какими странами Москва может начать общение по мирному урегулированию украинского кризиса.

Направляющим, подкрепляющим и укрепляющим элементом такого общения могло бы быть и общение с Западом, ибо директивы, которые поступают оттуда весьма скрупулезно выполняются Киевом. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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