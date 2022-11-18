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Кремль отреагировал на выводы следствия в Швеции по ЧП на "Северном потоке"

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Дмитрий Песков оценил расследование по диверсии на российских трубопроводах.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков объяснил журналистам в ходе телефонного брифинга, что стране важно найти того, кто стоит за подрывом "Северных потоков" в акватории Балтийского моря. Эта информация необходима для того, чтобы можно было начать говорить о восстановлении веток газопроводов, установления материального ущерба. Таким образом чиновник прокомментировал СМИ предварительный анализ шведских экспертов относительно диверсии на трубопроводах. В Кремле отметили, что уже сейчас начинают поступать данные в подтверждение диверсионного акта. 

Для начала надо дождаться полной оценки ущерба. Нужно проанализировать эти данные по ущербу, перед тем, как специалисты дадут заключение о перспективах восстановления или невосстановления.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: балтийское море, диверсия, дмитрий песков, кремль, северный поток, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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