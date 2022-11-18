В Кремле прокомментировали желание Берлускони посредничать по Украине

Дмитрий Песков оценил миротворческие усилия итальянца.

В Кремле прокомментировали желание бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони посредничать по вопросу мирного урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник отметил, что в Москве всегда приветствуют любые миротворческие движения, однако, лучше обращать своим усилия и "заманивать к диалогу" украинского лидера Владимира Зеленского. Таким образом эксперт ответил на вопрос о том, готова ли Россия принимать роль иностранца в качестве посредника.

Президент Путин неоднократно говорил, что мы всегда рады приветствовать любые усилия в плане миротворчества и поддержать такие усилия. А что касается "заманивать" кого-то, лучше куда-нибудь заманить президента Зеленского. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что итальянское издание Spectator со ссылкой на заместителя главы министерства по культуры Витторио Згарби, близкого к Берлускони, сообщило о том, что 86-летний экс-премьер считает, что только он может "заманить" Владимира Путина за стол переговоров с Украиной.

Путин 18 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Фото и видео: Telegram / На видео видно