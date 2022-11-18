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Путин 18 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

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В КРемле рассказали о рабочем графике лидера РФ на пятницу.

Российский президент Владимир Путин 18 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель российской администрации при главе РФ. Такой информацией чиновник поделился со СМИ, говоря о рабочем графике главы государства на пятницу.

Президент работает в Кремле, имеет в виду сегодня в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. По теме мы вас сориентируем.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков: Киев не хочет переговоров.

Фото и видео: Telegram / На видео видно

Теги: владимир путин, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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