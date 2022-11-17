Дмитрий Песков: Киев не хочет переговоров

В Кремле оценили слова украинского лидера Владимира Зеленского о "публичных переговорах" с Москвой.

Киев не хочет переговоров. Такого мнения придерживаются в российской администрации при президенте Владимире Путине. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что специальная военная операция на территории Украины должна быть завершена после того, как все заявленные руководством цели будут достигнуты Вооруженными силами РФ.

Трудно себе представить вообще публичные переговоры... Таких переговоров не бывает. А тем более публичные переговоры в такой степени. Но однозначно одно - украинская сторона не хочет никаких переговоров. СВО продолжается. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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