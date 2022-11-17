Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков прокомментировал журналистам продление зерновой сделки. Чиновник из Кремля пояснил, что Москва получила от Организации Объединенных наций гарантии в том, что работа по экспорту сельскохозяйственной продукции РФ, удобрений будет финализирована. Таким образом эксперт ответил на вопрос о том, учли ли в ООН все российские обеспокоенности при принятии решения.
Есть заверения от ООН о том, что работа будет финализирована – по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений. Мы констатируем, что эта работа ООН имеет свои результаты. Было совместное заявление США, Великобритании и ЕС.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что о продлении зерновой сделки ранее объявили украинский лидер Владимир Зеленский и министр инфраструктуры страны Александр Кубраков. В российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что международная сделка продлена на 120 дней.
Песков выразил уверенность, что Путин однажды приедет на Донбасс.
Фото и видео: Telegram Раньше Всех. Ну почти
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