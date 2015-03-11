Москвичка отравилась минералкой с "липким сгустком" в люксовом отеле Петербурга

Стоимость номера — от 39 тысяч рублей в сутки, а на сообщения женщине перестали отвечать после того, как отель выбросил улику.

В самом дорогом отеле Петербурга 54-летняя москвичка Ирина получила тяжелое отравление после того, как выпила минеральную воду, предложенную гостиницей. Как пишет SHOT, женщина почувствовала странный запах, но не придала этому значения, а на последнем глотке обнаружила во рту "липкую субстанцию". Отель выбросил сгусток, а на обращения перестал отвечать.

Пострадавшая заселилась в отель, расположенный напротив Исаакиевского собора. Стоимость проживания в нем начинается от 39 тысяч рублей за ночь. В номере ей предложили бутылку воды Aqua Russia. Ирина заметила странный запах, но решила, что это особенности минералки.

Через несколько часов женщину разбудила резкая боль в животе. Допивая воду, на последнем глотке она почувствовала во рту что-то липкое, выплюнула сгусток и собрала его в салфетку. На ресепшен ей заявили, что вода качественная и соответствует стандартам . Однако вызванная скорая диагностировала тяжелое отравление.

Свою находку Ирина передала врачу отеля, который пообещал провести экспертизу. Однако позже выяснилось, что сотрудники гостиницы выбросили вещество, а на сообщения пострадавшей перестали отвечать. Сейчас женщина добивается проверки со стороны полиции и Роспотребнадзора.

