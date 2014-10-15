Только четверть петербуржцев готовы работать со своей второй половиной

Лучшей кандидатурой для общей команды горожане считают друзей.

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил отношение экономически активного населения Петербурга к совместной работе с близкими людьми.

Согласно результатам опроса, лучшей кандидатурой для общей команды горожане считают друзей: 51% респондентов готовы трудиться вместе с лучшим другом или подругой. Интерес к сотрудничеству со вторыми половинками значительно ниже (24%), а замыкают рейтинг родители – работать с отцом согласны 22%, с матерью – лишь 15%.

Иерархия вызывает еще больше споров. Оказаться в подчинении у друга готов каждый третий опрошенный (35%). Перейти под начало супруга или отца согласились бы около четверти участников (26% и 24% соответственно), тогда как работать под руководством матери не против только 22%.

В обратной ситуации – когда респондент сам выступает в роли начальника – энтузиазм также невелик. Взять в подчиненные приятеля или подругу были бы готовы 45% потенциальных руководителей, вторую половину – 32%, мать – 29%, отца – 26%.

Исследование зафиксировало заметный гендерный разрыв. Мужчины охотнее женщин соглашаются делить рабочие будни с друзьями, но категорически реже готовы оказаться в подчинении у жены (в отличие от горожанок, которые спокойнее относятся к начальнику-мужу). Кроме того, перспектива работать под руководством матери привлекает лишь каждого пятого мужчину.

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Фото: Magnific (marymarkevich)