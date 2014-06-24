Достойная пенсия по мнению петербуржцев составляет более 60 тыс. рублей

В общероссийском масштабе средний запрос на достойную старость составляет 56 600 рублей.

Жители Петербурга считают достойной пенсию в размере 60 300 рублей в месяц. Такие данные следуют из опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активного населения.

Пенсионные ожидания петербуржцев демонстрируют стабильный рост. Если в феврале 2025 года горожанам было достаточно 51 700 рублей, то к августу 2026 года планка поднялась более чем на 8,5 тысячи рублей. За последние пять месяцев показатель увеличился на 5% – с мартовских 57 600 рублей.

В общероссийском масштабе средний запрос на достойную старость составляет 56 600 рублей. Мужчины традиционно претендуют на большие суммы, чем женщины (58 300 против 55 000 рублей соответственно). Пик ожиданий приходится на возрастную категорию 35–45 лет – в среднем 59 200 рублей. Также прослеживается прямая зависимость от уровня дохода: россияне, зарабатывающие свыше 200 тысяч рублей в месяц, хотели бы получать на пенсии 64 700 рублей.

Среди других городов-миллионников первенство держит Москва (60 900 рублей), третье место занимает Хабаровск (60 100 рублей). Антирейтинг самых низких запросов возглавили Новокузнецк (50 000 рублей) и Липецк (51 000 рублей).

Ранее мы сообщили о том, что 64% петербуржцев в детстве ждали 1 сентября.

Фото: Piter.TV