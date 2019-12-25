64% петербуржцев в детстве ждали 1 сентября

Негативное отношение к празднику выразили 36% опрошенных (26% "скорее ненавидели" этот день, а 10% – "сильно ненавидели").

Сервис по поиску работы SuperJob ко Дню знаний выяснил отношение экономически активных граждан к 1 сентября. В опросе приняли участие представители работающего населения Петербурга.

Результаты исследования показали, что с радостью или воодушевлением первый учебный день ждали 64% респондентов (15% очень ждали, еще 49% – скорее ждали). Негативное отношение выразили 36% опрошенных (26% "скорее ненавидели" этот день, а 10% – "сильно ненавидели").

Выявлены различия в ответах в зависимости от пола и возраста: женщины вспоминали День знаний с теплотой значительно чаще мужчин. При этом представители сильного пола практически вдвое чаще признавались, что точно ненавидели 1 сентября. Среди горожан старше 45 лет доля тех, кто ждал начала учебного года, оказалась выше, чем у молодежи: об этом рассказали 71% респондентов старшего поколения против 53% среди опрошенных до 35 лет.

Обнаружена зависимость между уровнем дохода и воспоминаниями о школе. Более обеспеченные горожане делились позитивным отношением ко Дню знаний охотнее: 74% жителей с зарплатой от 150 тысяч рублей ждали 1 сентября, тогда как среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей таких оказалось 61%.

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Фото: Piter.TV