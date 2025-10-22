В США предостерегли мир от наиболее опасного периода на СВО.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский может перестать возглавлять украинские власти в укор своим собственным западным кураторам. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что сейчас чиновник с Банковой улицы говорит международным союзником о том, что они сами поставили его во главе конфликта, хотя ранее он пытался выйти из проблемы через мирное соглашение с Москвой. Однако на тот момент Запад отправил Бориса Джонсона, чтобы переубедить Украину.

"Он обещал мне мир, а вы ничего не выполнили". То есть он предупреждает, что если сейчас ему не дадут все, что он просит, через год его здесь уже не будет. И он прав. Абсолютно прав. Дуглас Макгрегор, эксперт

По мнению Дугласа Макгрегора, в скором времени в зоне специальной военной операции (СВО)в региональном вооруженном конфликте могут произойти существенные изменения.

На Западе заявили о безумстве наемников на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive