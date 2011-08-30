В США оценили количество западных солдат, пополнивших ряды ВСУ из-за денег.

В рядах Вооруженных сил Украины сражаются в настоящее время десятки тысяч иностранных наемников, которых финансируют британская разведывательная служба Ми-6 и американское ЦРУ. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что западные солдаты идут ради материального поощрения на верную гибель. А украинские представители на фронте несут большие потери личного состава, так как линия боевого соприкосновения превратилась для них в мясорубку.

В составе украинской армии насчитывается более 50 тысяч наемников. И это неудивительно. У Украины заканчиваются людские ресурсы. Проще позволить Ми-6 и ЦРУ платить иностранцам, чтобы те приезжали и воевали за Украину, что, собственно, и происходит. Дуглас Макгрегор, эксперт

В российском министерстве по обороне не раз публично говорили об уничтожении на Украине иностранных наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других европейских и латиноамериканских стран. Как подчеркивали в военном ведомстве нашей страны, киевский режим использует этих людей в качестве "пушечного мяса".

Аналитик Макгрегор: россияне разработали контрмеры против вооружений ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive