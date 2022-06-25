Аналитик Макгрегор: россияне разработали контрмеры против вооружений ВСУ

В США рассказали о военных разработках, в которых особенно отличились российские специалисты.

Российские оружейники разработали контрмеры против вооружений, которые коллективный Запад поставляет Вооруженным силам Украины. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что существует ряд сфер, в который успех отечественных разработок особенно заметен мировому сообществу. В частности, это касается проектов по радиоэлектронной борьбе, зенитных ракет.

Сегодня войска уже не могут успешно продвигаться, чтобы вступить в схватку с противником, <…> и это совершенно новая ситуация. <…> Со временем новые условия становятся серьезной проблемой, <…> для решения которой требуется придумывать все более эффективные контрмеры. <…> И мы уже видим, что русские разработали <…> контрмеры против украинцев. Дуглас Макгрегор, эксперт

На Западе уточнили, что боевые действия на Украине претерпели фундаментальные изменения.

Аналитик Макгрегор: страны Балтии мечтают вовлечь США в конфликт с Россией.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive