В США призвали Белый дом не реагировать на провокации по вовлечению в украинский конфликт.

Прибалтийские страны хотят втянуть вашингтонскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе в вооруженный конфликт с Россией. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что Белый дом должен занять принципиальную позицию против провокационного поведения в Европе.

Литовцы, латыши и эстонцы с радостью поступили бы с США так же, как израильтяне, и втянули бы нас в конфликт. Но нам не нужно воевать с Россией. Мы этого делать не будем. Нам следует быть более прямолинейными и говорить людям: "Смотрите, вы там живете, а мы нет. Налаживайте отношения с соседями". Дуглас Макгрегор, эксперт

Напомним, что в последние годы Москва говорит о растущей активности стран-членов НАТО у своих западных государственных границ. Североатлантический военный альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии со стороны Кремля. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в европейском регионе.

Полковник Макгрегор: на Западной Украине задумали свергнуть Зеленского.

Фото: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive