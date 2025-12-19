В России выпуск сидра в 2025 году вырос на 27,8%

Росалкогольтабакконтроль раскрыл статистику по производству напитков брожения.

На территории России выпуск сидра в 2025 году вырос на 27,8 процентов по сравнению с показателем 2024 года. Соответствующее заявление журналистам сделали представители прессс-службы Росалкогольтабакконтроля. В надзорном ведомстве уточнили, что за минувший год производство напитков брожения снизилось на 0,4 процента, до 918,68 миллиона дал (декалитров). Падение показателей по пиву и пивных напитков зафиксировалось на отметке в 0,8 процентов, до 900,99 миллиона дал.

Известно, что изготовление отечественными производителями медовухи упало на 11,1 процентов, до уровня в четыре миллиона дал. Производство пива крепостью от 0,5 до 8,6 процентов уменьшилось на один процент, до 781,15 миллиона дал, а более 8,6 процентов - на 6,2 процента, до 82,4 тысяч дал. Изготовление пивных напитков увеличилось на 0,4 процента, до уровня в 119,76 миллиона дал.Минпромторг предложил запустить пивные ярмарки.

Фото: pxhere.com