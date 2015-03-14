  1. Главная
Минпромторг предложил запустить пивные ярмарки
В ведомстве отметили, что рассматривается поддержка отрасли пивоварения.

Минпромторг России предложил запустить пивные ярмарки. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на подготовленный ведомством проект в рамках дорожной карты по формированию национальной модели торговли.

В документе отмечаются, что ярмарки российского пива должны проходить по аналогии с винными ярмарками. Как сообщили в Минпромторге, рассматривается поддержка отрасли пивоварения. В том числе речь идет о стимулировании внутреннего спроса и развития каналов продвижения продукции. Все предлагаемые инициативы находятся на стадии межведомственной проработки при сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями и компаниями.

Напомним, в Росалкогольтабакконтроле отмечали, что производство пива в стране по итогам января-ноября 2025 года снизилось на 0,8%  по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Ранее мы сообщали, что выпуск сидра в России вырос на 23,5%.

