Выпуск сидра в России вырос на 23,5%

Общий объем реализованной продукции составил 11,83 млн дал.

Выпуск сидра в России в 2025 году вырос на 23,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что в период с января по ноябрь нынешнего года производство сидра выросло по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Общий объем реализованной продукции составил 11,83 млн дал. Также сообщается, что продажи медовухи в России увеличились на 10,3%, до 3,65 млн дал.

В Росалкогольтабакконтроле подчеркнули, что производство напитков брожения в январе-ноябре 2025-го снизилось на 0,5%. Производство пива и пивных напитков опустилось на 0,8%. При этом выпуск пивных напитков за указанный период увеличился на 0,8%. Кроме того, снизилось производство пуаре на 8,8%.

Ранее мы сообщали, что производство алкоголя упало в Петербурге.

Фото: pxhere.com