Производство алкоголя упало в Петербурге

Ленобласть показывает уверенный рост

За январь–октябрь 2025 года в Санкт-Петербурге выпустили 8,3 млн дал алкогольной продукции без учёта пива. Показатель снизился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство слабоалкогольных напитков сократилось на 85 %. Водки изготовили 3,3 млн дал, что соответствует уровню 2024 года. Объём крепкого алкоголя с содержанием спирта выше 9 % вырос на 30 % и достиг 2 млн дал. В Ленинградской области выпуск алкогольной продукции увеличился с 2,9 млн до 3,4 млн дал за первые десять месяцев года. Основной прирост обеспечили тихие вина объёмом 2,9 млн дал и игристые вина объёмом 435 тыс. дал. Общий рост составил 17 %.

Фото: Piter.tv