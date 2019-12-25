В Госдуме предложили снизить наценку на авиабилеты в праздники

Яна Лантратова рассказала о своем обращении к главе Минтранса России.

Председатель профильного комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений в нижней палате парламента Яна Лантратова направила обращение российскому министру по транспорту Андрею Никитину с предложением установить допустимый предельный уровень наценки на авиабилеты в периоды государственных праздников. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политика. В "Справедливой России" считает, что властям важно внедрить по стране систему "ценовых коридоров". Эти меры необходимы для бронирования покупателя ми билетов на праздничные даты с контролируемыми отклонениями от среднерыночной цены за аналогичный период. Кроме этого законодатель предлагает предусмотреть стимулирующие меры для раннего бронирования. Они гарантированно обеспечат выгодные условия покупки билетов за 30-45 дней до рейса.

Считаю необходимым вернуться к рассмотрению предложения о введении комплекса мягких регулирующих механизмов, направленных на снижение ценовой нагрузки на население в праздничные периоды. В частности, целесообразно установить допустимый предельный уровень наценки на авиабилеты в периоды государственных праздников. Яна Лантратова, депутат ГД РФ

Депутат уточнила, что нельзя допускать ситуации, при которой государственные праздники становятся временем социальной изоляции и ценового неравенства для россиян. По мнению Яны Лантратовой, в эти периоды каждый гражданин должен чувствовать сопричастность к судьбе страны, укрепление связи с родными и иметь возможность ознакомиться с культурным многообразием регионов России. В Государственой думе считают, что существует устойчивая системная проблема, связанная со значительным ростом на цену авиабилета по направлениям внутри страны, который делает невозможным перемещение значительной части граждан.

