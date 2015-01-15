В Госдуме предлагают разрешить сотрудникам работать за оплату на больничном

Ярослав Нилов предлагает внести правки в Трудовой кодекс России.

Глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в федеральное правительство законопроект, которым предлагается ввести институт временного адаптивного режима труда. Соответствующий текст документа прес-служба парламентария из нижней палаты распространила по СМИ. Известно, что законодатель предлагает чиновникам позволить сотрудникам работать на больничном, сохраняя при этом свой доход.

Законопроектом предлагается дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда. пояснительная записка

Политик указал, что действующее законодательство России предусматривает лишь бинарный подход при котором работник либо полностью трудоспособен, либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном). Однако такие условия что не соответствуют современным реалиям, когда многие сотрудники при определенных не тяжелых заболеваниях могут эффективно продолжать выполнять свои трудовые функции, но в облегченном режиме. Новый режим адаптивного труда позволит человеку сохранять занятость и уровень доходов в периоды временного нарушения здоровья, а работодателям - минимизировать потери от отсутствия ключевых специалистов на рабочем месте, поиска временного сотрудника или увеличивать нагрузку на коллег заболевшего.

Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вороновского.

Фото: Piter.tv