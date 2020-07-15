Госдума сняла неприкосновенность с депутата Вороновского

Парламентарии также поддержали возбуждение уголовного дела по статье о взятке в особо крупном размере.

Госдума России сняла неприкосновенность с депутата Анатолия Вороновского. Об этом сообщает "РИА Новости".

Решение о снятии с Вороновского, входящего в комитет Госдумы по транспорту, неприкосновенности приняли на пленарном заседании. Парламентарии также поддержали возбуждение уголовного дела по статье о взятке в особо крупном размере. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение приняли единогласно.

Отметим, что Анатолий Вороновский подозревается в получении 25 млн рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Депутат пообещал сотрудничать со следствием и не скрываться. Отметим, что Вороновский занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края.

Фото: Piter.tv