В Госдуме предложили увеличить фиксированные выплаты к страховой пенсии в 2 раза,

Сергей Миронов направил предложение Михаилу Мишустину.

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести в стране индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии. Соответствующий текст инициативы пресс-служба политика распространила по СМИ. Известно, что депутат считает, что сумма должна увеличиться в два раза, до 17 815 тысяч рублей.

Предлагаемое увеличение фиксированной выплаты вписывается в принципы социальной ответственности, провозглашенные в действующих стратегических документах… уважаемый Михаил Владимирович, прошу рассмотреть возможность вышеуказанной инициативы и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу. текст документа

В комментарии информационному агентству "РИА Новости" Сергей Миронов указал, что структура страховой пенсии в настоящее время состоит из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты. Сейчас речь идет о 8 907 рублях ежемесячно. Ежегодное решение по индексации выплаты принимается по решению федерального правительства. По мнению парламентария из нижней палаты, увеличение размера страховой пенсии в два раза положительно скажется на благосостоянии пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе России.

В Госдуме рассказали о выплатах в декабре январских пенсий.

Фото: Piter.tv