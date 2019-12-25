В Госдуме рассказали о выплатах в декабре январских пенсий

Алексей Говырин сообщил о переносе дат досрочно для получения пенсий из-за нерабочих дней в начале января 2026 года.

График выплаты пенсий для пожилых россиян в декабре 2025 года будет скорректирован из-за длинных новогодних выходных. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы Алексей Говырин, представляющий партию "Единая Россия". Законодатель указал СМИ, что граждане получат денежные средства в полном объеме еще до начала праздничных дней, согласно стандартной практике федерального правительства. Речь идет о том, что январская пенсия будет перечислена адресатам авансом еще в декабре. Такое решение связано с тем, что банки и почтовые отделения не будут функционировать в первые числа января 2026 года в связи с нерабочими днями. Эти организации не смогут провести необходимые финансовые операции в указанные сроки.

Пенсионеры, получающие выплаты на банковские счета, получат декабрьскую пенсию в обычные даты. Если установленный день перевода совпадает с выходным, средства поступят раньше, по внутреннему графику банка. Алексей Говырин, депутат ГД РФ

Известно, что вторая часть декабрьских начислений - это досрочная выплата за январь. Она будет направлена россиянам в последнюю декаду месяца. Обычно это происходит в период с 22 по 29 декабря. Те граждане, которые получают выплату через отделение "Почты России", также в декабре придут туда дважды. Первая выплата будет осуществлена по обычному расписанию, в период с 3 по 25 числа. Если отделение закрыто в назначенный день, то доставка переносится на ближайший рабочий день. Вторая (январская ) будет выдана досрочно с 25 по 30 число.

Стоит упомянуть, что пенсии, назначенные по линии министерства по обороне, МВД, Росгвардии и других профильных ведомств, также будут переведены раньше. Федеральное казначейство направляет денежные средства на выплату пенсий силовикам и военным пенсионерам в те же сроки, что и в прошлом году. Это произойдет в конце декабря, до начала официальных выходных.

Фото: Piter.tv