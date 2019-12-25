Алексей Говырин назвал категории сотрудников, которые получат надбавку из федерального бюджета.

Оклады сотрудников федеральных учреждений и государственных служащих будут проиндексированы на российской территории с 1 октября 2025 года на 7,6 процента. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал депутат Государственной думы Алексей Говырин, представляющий партию "Единая Россия". Законодатель указал СМИ, что правовую основу такого правительственного решения задает распоряжение под номером 2071‑р от 1 августа текущего года. Подобная мера затрагивает только те категории граждан, чья зарплата формируется из государственного бюджета. Речь идет о том, что региональные и муниципальные организации в эту волну не входят.

Учителя, воспитатели, врачи поликлиник и другие сотрудники, финансируемые из региональных и муниципальных бюджетов, под октябрьскую федеральную индексацию не подпадают - решения по ним принимают субъекты и муниципалитеты. Для федерального сектора средства предусмотрены заранее в лимитах получателей, бухгалтерии обновляют штатные расписания и начисления без заявлений со стороны работников. Алексей Говырин, депутат ГД

Получтелями станут сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, государственных служащих, гражданский персонал воинских частей и подразделений ведомств с военной или приравненной к ней службой. Парламентарий из нижней палаты заметил, что индексация заработной платы применяется к должностным окладам и тарифным ставкам. А все надбавки и доплаты, рассчитанные в процентах от этого оклада, включая выслугу лет, условия труда, стимулирующие коэффициенты, пересчитываются уже по новой базе. Прибавка у каждого адресата будет разная. Известно, что чем больше доля "процентных" выплат, тем заметнее станет общий прирост дохода.

Чтобы прикинуть результат, достаточно умножить оклад на 1,076. Было 30 000 рублей - станет 32 280. Если к окладу привязана надбавка 50%, она вырастет с 15 000 до 16 140, и суммарный доход прибавит свыше двух тысяч. При окладе 50 000 новая база составит 53 800; на нее автоматически наложатся все процентные выплаты. Алексей Говырин, депутат ГД

По словам депутата, начисление госслужащим пройдет в рамках обычного графика заработной платы за октябрь. В том случае, дата перечисления попадает на конец месяца, то возможна доплата в следующем платёжном цикле. Однако расчет ведется именно с первого октября.

