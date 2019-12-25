В ГД предложили понизить ставку по ипотеке семьям с двумя и более детьми

По словам Сергея Миронова, необходимость сохранения действующих льготных условий подтверждается практикой государственной политики в России за последние годы.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия – За правду" направили обращение российскому министру по финансам Антону Силуанову с предложением сохранить ставку семейной ипотеки на уровне шести процентов для семей с одним ребенком. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на текст документа, распространенного пресс-службой политика по СМИ. Парламентарии заметили, что для семей с двумя и более детьми можно ввести пониженные ставки. Для примера, парламентарии из нижней палаты предложили сделать ставку в четы для семьей с двумя детьми, с тремя – под два процента, с четырьмя и более детьми – под один процент. Авторами законодательной инициативы стали глава партии и Сергей Миронов и председатель профильного комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

Я напомню, что в соответствии с национальными проектами "Демография" и "Жилье и городская среда", ключевой целью государства является стимулирование рождаемости и обеспечение молодых семей доступным жильем. Но обсуждаемое увеличение ипотечной ставки до 12% для семей с одним ребенком ставит под угрозу достижение этих целей. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Сергей Миронов пояснил, что ставка на уровне шести процентов помогла многим семьям улучшить жилищные условия. В настоящее время программа льготной ипотеки остается для государства важнейшим инструментом для реализации демографической и жилищной политики. По мнению депутата, для подавляющего большинства молодых семей страны двухкратное повышение ставки закроет доступ к ипотечным программам, а также осложнит решение жилищного вопроса.

В России может появиться ежегодная выплата для педагогов ко Дню учителя.

Фото: Piter.tv