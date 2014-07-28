В России может появиться ежегодная выплату для педагогов ко Дню учителя

Борис Чернышов призвал власти повысить авторитет профессии учителя в стране и поддержать кадровый потенциал.

Вице-спикер Государственной думы от фракции ЛДПР Борис Чернышов направил обращение российскому вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с инициативой по введению на территории страны ежегодной выплаты для педагогов ко Дню учителя. Социальная поддержка со стороны государства, по предложению парламентария, может составить один базовый оклад сотрудника. Соответствующий текст распоряжения привели журналисты из информационного агентства "РИА Новости". По мнению законодателя, подобный шаг со стороны федерального правительства окажется материальную помощь представителям отрасли, но также позитивно скажется на укреплении авторитета профессии, поможет сохранить кадровый потенциал в образовательной среде.

Речь идёт об установлении для всех педагогических работников, включая тех, кто трудится в сфере дополнительного образования.... дать возможность каждому педагогу ощутить себя по-настоящему значимым в свой праздник, подчеркнув его ключевую роль в формировании будущего России. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Депутат призвал быть честными в признании факта того, что у многих преподавателей России довольно скромные заработные платы, поэтому единовременная выплата для такой категории станет весомой помощью в преддверии учебного года. Кроме этого с помощью выплаты власти смогут сказать педагогам о важности и уникальности их труда.

