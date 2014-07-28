В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека

Ярослав Нилов указал, что власти в регионах в этом году самостоятельно принимают решение о дополнительной поддержке старшего поколения, исходя из местных бюджетов.

Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в 2025 году в России не предусмотрено, однако отдельные регионы страны назначают такие выплаты за счет местного бюджета. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал председатель профильного комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Парламентарий пояснил, что такая мера поддержки затронет граждан в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморском крае, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях. Размеры социальной помощи устанавливаются конкретными администрациями в зависимости от возможностей.

Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты. Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Известно, что на территории Москвы специальных выплат старшему поколению не запланировано, так как социальная помощь распределена по отдельным программам для различных категорий пожилых граждан. Чаще всего денежные средства предоставляются в беззаявительном порядке на тот же счет, что и ежемесячная пенсионная выплата человеку.

Фото: Piter.tv