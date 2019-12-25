В России предложили учредить День Защитницы Отечества

Праздник предлагает отмечать 29 сентября.

Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов предложил учредить День Защитницы Отечества в России. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

Корсунов направил соответствующий документ на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он предлагает отмечать этот праздник 29 сентября. По словам Корсунова, именно в этот день в 1806 году дочь городничего Надежда Андреевна Дурова обрезала косы и, надев казачью форму, присоединилась к казачьему полку, с которым отличилась в войнах с Францией.

Образ Надежды Дуровой в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни. Александр Корсунов, руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор"

