Построить дом стало проще: как подрядчику работать с эскроу

Эскроу-счета помогают защитить интересы как продавца, так и покупателя.

С 1 марта 2025 года в России действует федеральный закон № 186-ФЗ "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу". Его цель — регулировать строительство частных домов по договору подряда с использованием эскроу-счета.

Эскроу–счет открывают для безопасных расчетов между заказчиком индивидуального жилищного строительства и подрядной организацией. На нем хранятся деньги покупателя недвижимости. До завершения строительства ни застройщик, ни покупатель не может просто так их забрать.

После того, как покупатель внес деньги на счет, они блокируются банком. Застройщик получит к ним доступ только после ввода дома в эксплуатацию и получения разрешения. Если же стройка срывается, заказчику возвращают деньги.

Механизм эскроу-счетов является обязательным при строительстве дома с привлечением ипотечного кредитования, льготных программ и материнского капитала.

Более подробно информацию можно изучить на портале "Строительный Петербург".

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Фото: Минстрой России