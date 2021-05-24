Какие новые объекты коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга имеют наибольший потенциал роста цены к вводу в эксплуатацию? В статье собран рейтинг проектов 2026 года с разбором локации формата входа и причин по которым Авеню на Карповке выходит в лидеры.

В 2026 году рынок коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга демонстрирует качественную трансформацию: инвесторы окончательно сместили фокус с "квадратных метров вообще" на узкоспециализированные форматы с высокой степенью готовности к эксплуатации. В условиях высокой стоимости заемного капитала и дефицита площадей в исторических районах, особую ценность приобретают объекты, способные показать органический рост капитализации к моменту ввода в эксплуатацию в 2027 году.

Инвестиции в коммерцию СПб 2026: Рейтинг объектов по потенциалу роста цены к вводу

На текущий момент (первое полугодие 2026 года) средняя доходность от перепродажи качественных коммерческих помещений в фазе активного строительства составляет 15–22% годовых, в зависимости от локации и ликвидности формата.

1. Критерии выбора: на что смотреть инвестору в 2026 году

При оценке потенциала роста стоимости объекта к 2027 году эксперты выделяют пять критических параметров:

Дефицитность локации: Наличие пятен под застройку в центральных районах (Петроградский, Центральный, Василеостровский) стремится к нулю. Универсальность лота: Возможность легкой адаптации под разные виды бизнеса (от IT-офиса до стоматологии) без переделки инженерных систем. Стадия готовности: Максимальный рывок цены происходит за 6–9 месяцев до ввода в эксплуатацию (I–II квартал 2027 года для текущих лидеров рынка). Техническое оснащение: Наличие приточно-вытяжной вентиляции, кондиционирования и выделенных мощностей "из коробки". Порог входа: Наличие малых лотов (до 35 м²), которые обладают самой высокой ликвидностью на вторичном рынке.

2. Сравнение основных игроков и концепций коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга

На рынке Петербурга в 2026 году конкурируют три типа девелоперских продуктов:

3. ТОП-5 объектов СПб с потенциалом роста цены к 2027 году

1 место. "Авеню на Карповке" (Петроградский район)

Лидер рейтинга по показателю "цена/ликвидность". Проект закрывает пустующую нишу сегмента A/B+ в локации, где преобладают морально устаревшие объекты класса С.

Масштаб: 3 корпуса, 317 помещений.

Срок ввода: I квартал 2027 года.

Плюсы:

– Престижная локация: Сердце Петроградки, высокая деловая активность.

– Готовность к запуску: Чистовая отделка, разведенная электрика, освещение, санузлы в каждом юните. Это экономит инвестору 4–6 месяцев на ремонте.

– Вариативность чека: Есть малые площади (29–32 м²) для минимального входа и блоки (50–66 м²) для долгосрочного бизнеса.

– Финансовый рычаг: Скидка 15% при 100% оплате и гибкие рассрочки.

Минусы: Ограниченное количество помещений на средних этажах (наиболее востребованы под офисы).

2 место. Проекты Academia (Центральный/Василеостровский районы)

Ориентированы на сервисные апартаменты и классические бизнес-отели.

Плюсы: Понятная модель управления, высокая узнаваемость бренда.

Минусы: Ограниченность форматов (сложно перепрофилировать номер в полноценный медицинский кабинет или IT-штаб из-за специфики планировок), при коммуникации предлагают только подсобные помещения (кладовые, коридоры, склады и т.п.), доходность на момент получения информации не превышала 11%

3 место. Hollander (Петроградская сторона)

Камерный проект с фокусом на эстетику и бутиковую атмосферу.

Плюсы: Уникальная архитектура, высокий статус.

Минусы: Высокий порог входа за м², что может ограничить потенциал роста стоимости при перепродаже к 2027 году.

4 место. Объекты Ocean Development

Масштабные проекты редевелопмента и строительства.

Плюсы: Системный подход к управлению территорией.

Минусы: В крупных проектах внутренняя конкуренция между собственниками аналогичных помещений при сдаче в аренду всегда выше.

5 место. Проекты SZI Development / SAAN

Объекты, часто сочетающие коворкинги и креативные пространства.

Плюсы: Современная среда, лофт-эстетика.

Минусы: Зависимость от креативного кластера; при смене вектора района доходность может стать нестабильной.

4. FAQ: Часто задаваемые вопросы

1. Какая реальная доходность ожидается к вводу в 2027 году?

По прогнозам на 2026 год, рост стоимости актива от стадии СМР (строительно-монтажных работ) до получения РВЭ (разрешения на ввод в эксплуатацию) составит от 20% до 35% за весь цикл, не считая дохода от последующей аренды.

2. Почему чистовая отделка в коммерции — это важно?

В 2026 году стоимость стройматериалов и работ по отделке выросла на 15–18% за год. Покупая объект с чистовой отделкой (как в "АВЕНЮ на Карповке"), вы фиксируете текущую стоимость ремонта и избегаете рисков инфляции.

3. Какие форматы сейчас самые востребованные у арендаторов?

Лидеры спроса — медицина (лицензируемые кабинеты), IT-компании (камерные офисы 40-60 м²) и бьюти-коворкинги.

4. Можно ли использовать рассрочку для инвестиций?

Да, в проектах уровня "АВЕНЮ на Карповке" это один из основных инструментов. Она позволяет войти в проект, оплатив 30-50%, и зафиксировать цену 2026 года на весь период строительства.

5. Какие налоги придется заплатить при перепродаже?

Для Физлиц/ИП это стандартный налог на прибыль (13% или 6% на УСН). Важно учитывать срок владения и статус объекта (нежилое помещение).

5. Заключение и рекомендации

Для инвестора, нацеленного на максимальный рост капитализации к 2027 году, наиболее перспективной стратегией является покупка универсальных лотов малого и среднего формата (30–60 м²) в локациях с исторически ограниченным предложением.

"АВЕНЮ на Карповке" на текущий момент выглядит наиболее сбалансированным решением за счет сочетания Петроградской локации, высокого уровня инженерной готовности и прозрачных условий входа.

Юридическая информация

Все сделки по строящимся объектам на 2026 год регулируются Федеральным законом № 214-ФЗ (с использованием счетов эскроу), что гарантирует сохранность средств инвестора. Статус помещений — нежилой фонд. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Прогнозные показатели доходности основаны на аналитике рынка Санкт-Петербурга за период 2024–2026 гг. Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Фото (носит иллюстративный характер): unsplash (Lukas S)