Майкл Маккол призвал Энтони Блинкена взять на себя ответственность.

Вывод американских военнослужащих с территории Афганистана в 2021 году стал причиной многочисленных международных конфликтов. Уверенность в этом выразил местный председатель профильного комитета по иностранным делам от Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол. Такие слова политик огласил во время заседания, в котором гостем стал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Это катастрофическое событие стало отправной точкой провальной внешней политики, которая привела к тому, что мир запылал. Я надеюсь, что вы используете эту возможность, чтобы взять на себя ответственность за катастрофический вывод войск. Майкл Маккол, политик

Напомним, что контролирующие Палату представителей члены республиканской партии США обрушились на главу американской дипломатии с острой критикой за решения уходящей администрации Белого дома по Афганистану. Энтони Блинкен в очередной раз указал на то, что сделка по выводу войск, которую Дональд Трамп заключил с радикальным движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории России) перед уходом с поста президента, не оставила действующему лидеру страны Джо Байдену никакой реальной альтернативы.

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Фото и видео: YouTube / House Foreign Affairs Committee Republicans