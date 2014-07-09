Полицейские задержали лжеремонтников, орудовавших в Петербурге

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти совместно со следователями ГСУ ГУ МВД РФ задержали четверых подозреваемых в мошенничестве, связанном с ремонтом бытовой техники. По данным следствия, злоумышленники действовали через интернет-сервисы, распространяли рекламные буклеты по почтовым ящикам и размещали объявления на поддельных сайтах, имитирующих страницы известных сервисных центров. Для прикрытия своей деятельности они использовали около десяти фиктивных организаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Схема обмана была выстроена следующим образом: клиентам изначально озвучивалась заниженная стоимость ремонта, однако после начала работ цена резко возрастала. Лжемастера утверждали, что требуются дорогостоящие запчасти, хотя на самом деле техника в них не нуждалась. Часто мошенники брали предоплату, после чего сообщали о якобы выявленных новых неисправностях и требовали дополнительную плату. При попытке расторгнуть договор деньги не возвращались, а техника оставалась в разобранном виде.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. В ходе обысков в их офисах и по месту жительства правоохранители изъяли порядка 12 миллионов рублей и другие улики.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В настоящее время полиция устанавливает полный масштаб деятельности преступной группы и ищет других пострадавших. Граждан, ставших жертвами этих мошенников, просят обращаться по телефону: (812) 573-72-75.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти