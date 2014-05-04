Петербуржцам рассказали о ходе строительства новых станций метро

Работа ведётся сразу по нескольким направлениям.

В Петербурге продолжается масштабное развитие метрополитена. Работа ведётся сразу по нескольким направлениям, о чём губернатор Александр Беглов сообщил в ежегодном отчёте.

В городе уже запущен первый участок Красносельско-Калининской линии ("коричневая" ветка) со станциями "Юго-Западная" (первая в Красносельском районе) и "Путиловская" (с переходом на "Кировский завод"). Новая линия способна пропускать более 220 тысяч человек в сутки.

Полностью завершено обновление поездов на Кировско-Выборгской линии ("красная" ветка). В этом году новые современные составы поступят на Московско-Петроградскую линию ("синяя" ветка). Всего до 2031 года парк метрополитена пополнится 950 новыми вагонами "Балтиец", из которых уже доставлено 374.

На сегодняшний день в городе ведётся активное строительство новых участков:

прокладывается отрезок Красносельско-Калининской линии к четырём будущим станциям;

продолжается проходка на Невско-Василеостровской линии к двум новым станциям;

начато строительство третьего пускового участка от станции "Каретная" к будущему терминалу высокоскоростной магистрали (ВСМ) у "Лиговского проспекта – 2".

Пять проходческих щитов уже работают под землёй, и готовится к запуску шестой. Это исторический рекорд для города.

Ранее мы сообщили о том, что вестибюль "Фрунзенской" поднимут над землёй и сохранят исторический "бронекупол"

Фото: Piter.TV