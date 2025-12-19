Священник объяснил, зачем россияне празднуют Старый Новый год

По его словам, какое-то особое значение празднику придавать не стоит.

Руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков объяснил, зачем россияне празднуют Старый Новый год. Об этом он рассказал "РИА Новости".

По словам священника, для многих россиян Старый Новый год стал приятным дополнением к официальным праздникам. Он подчеркнул, что в этом нет ничего плохого. При этом Волков заявил, что какое-то особое значение празднику придавать не стоит.

Также священник добавил, что Новый год приходится на Рождественский пост, который не настолько строг, чтобы у православных людей не было возможности отпраздновать наступление праздника. Напомним, Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января.

