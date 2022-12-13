В Екатеринбурге задержали мужчину, оскорблявшего ребенка в шапке с буквой Z

Мужчина раскаялся в произошедшем и принес свои извинения.

Сотрудники правоохранительных органов в городе Екатеринбурге задержали мужчину, который оскорблял ребенка в шапке с буквой Z. Соответствующее заявление журналистам сделал руководитель пресс-службы МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором подозреваемый использовал нецензурную брань и угрожал несовершеннолетнему.

операции по его задержанию сыщики привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии. Брали нелюбителя символа СВО в коллективном саду с символичным названием "Дружба", что в Чкаловском районе областного центра. Валерий Горелых, глава пресс-службы МВД РФ по региону

В полиции установили, что фигурант расследования на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет, ранее оскорбленного ребенка и его родителей не знал. Екатеринбуржец на допросе раскаялся и принес извинения как самому пострадавшему мальчику, так и его законным представителям.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт