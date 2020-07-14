Федеральный памятник "Михайловская дача" превратился в заброшку с граффити

Легендарная Михайловская дача медленно погибает на глазах у петербуржцев.

Федеральный памятник "Михайловская дача" в Петергофе продолжает разрушаться, несмотря на многолетние попытки организовать его реставрацию. Сегодня территория исторического комплекса остается практически без охраны, а здания регулярно становятся местом проникновения посторонних, появления граффити и пожаров, пишет Фонтанка.

Ансамбль "Дворец Великого князя Михаила Николаевича" был построен в середине XIX века по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера. Комплекс входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В 2006 году Михайловскую дачу передали в оперативное управление Санкт-Петербургскому государственному университету. Планировалось приспособить исторический комплекс под Высшую школу менеджмента. За время работы университет восстановил Конюшенный корпус и возвел новые учебные здания, однако большинство исторических построек прошло лишь первоочередные противоаварийные работы.

С 2015 года комплекс находится в ведении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). В 2023 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) через суд потребовал провести реставрацию объекта. Позже стороны заключили мировое соглашение, по которому агентство обязалось в течение двух лет подготовить проектную документацию, а затем завершить восстановление памятника за семь лет.

В ноябре 2023 года Михайловскую дачу передали в аренду по федеральной программе "аренда за рубль" компании "Дворцово-парковый ансамбль "Михайловские дачи". Инвестор также должен был разработать проект реставрации до конца ноября 2025 года и завершить работы к концу 2030 года.

Однако необходимые документы в установленный срок подготовлены не были. После этого КГИОП обратился в суд за выдачей исполнительного листа. Рассмотрение вопроса об отсрочке исполнения назначено на 4 августа.

Кроме того, в феврале 2026 года комитет подал еще один иск, потребовав законсервировать разрушающийся памятник в течение полутора лет. Следующее судебное заседание по этому делу состоится 16 сентября.

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Фото: открытыйгород.рф