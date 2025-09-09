В Курортном районе в автобусах выявили шестерых "зайцев" и трех незаконных мигрантов

На автобусных маршрутах №№211, 216, 216А и 303 в Курортном районе сотрудники ГКУ "Организатор перевозок" и полицейские провели рейд. Всего проверили 27 транспортных средств, рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

Выявлено шесть пассажиров, не оплативших проезд, составлено два акта о правонарушении. Кроме того, в отдел доставили троих иностранцев за несоблюдение миграционного законодательства. Двое нарушили правила пребывания на территории страны (ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ), еще один – правила въезда или режима пребывания (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ). Последнему грозит выдворение из России.

