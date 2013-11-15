Полиция Тосненского района выявила дополнительные факты незаконной легализации иностранцев

Мужчина и женщина прописали в квартире в Никольском шестерых мигрантов.

Петербургские полицейские задержали двух жителей Тосненского района по подозрению в организации незаконной миграции. В сентябре 2025 года 35-летняя иностранка и 40-летний мужчина поставили на учет по месту пребывания в квартире дома по Западной улице в поселке Никольское шестерых приезжих, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается, устанавливаются соучастники.

Ранее мы рассказывали о том, что мигранта задержали на Московском вокзале за использование подложных документов. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: Piter.TV