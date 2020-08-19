Вокруг Петербурга создадут лесопарковый зелёный пояс площадью 172 тыс. гектаров

Большая часть территории зелёного пояса расположится в Ленобласти.

Правительство Российской Федерации приняло распоряжение о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Санкт-Петербурга. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, с ним ознакомился ТАСС.

Общая площадь новой охраняемой территории составит 172 тысячи гектаров. Из них 150 тысяч гектаров будут находиться на территории Ленинградской области, а 22 тысячи гектаров — в границах самого Петербурга. Решение принято в соответствии со статьёй 62.2 Федерального закона "Об охране окружающей среды", которая позволяет создавать такие зоны вокруг городов федерального значения.

Зелёный пояс создаётся по согласованию с регионами и на основе общественных слушаний. Ожидается, что новая защитная зона ограничит промышленную и жилую застройку в пригородных лесах, сохранит экологический баланс и улучшит качество воздуха в агломерации.

Фото: Telegram / Дирекция ООПТ Ленинградской области