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На пустыре в Пушкине обнаружили труп
Сегодня, 9:45
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nadezhda_sib

На пустыре в Пушкине обнаружили труп

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Правоохранители подозревают, что это было убийство.

В ночь с 17 на 18 августа на пустыре на Детскосельском бульваре обнаружили труп девушки. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Правоохранители установили, что у 35-летнего человека, который лежал в лесопарковой зоне, была резаная рана шеи. Судя по фамилии погибшего, это был мужчина. Около него нашли нож. Кроме того, на дереве в нескольких метрах от трупа висели штаны защитного цвета. Они пропахли костром. 

Ранее мы сообщили о том, что на месте преступления также была банка и кружка со следами крови. 

Возбужденое уголовное дело по статье "Убийство". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Шушар заявила об изнасиловании. Злоумышленник залез к ней через окно. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лесопарковая зона, труп, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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