На пустыре в Пушкине обнаружили труп

Правоохранители подозревают, что это было убийство.

В ночь с 17 на 18 августа на пустыре на Детскосельском бульваре обнаружили труп девушки. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Правоохранители установили, что у 35-летнего человека, который лежал в лесопарковой зоне, была резаная рана шеи. Судя по фамилии погибшего, это был мужчина. Около него нашли нож. Кроме того, на дереве в нескольких метрах от трупа висели штаны защитного цвета. Они пропахли костром.

Ранее мы сообщили о том, что на месте преступления также была банка и кружка со следами крови.

Возбужденое уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жительница Шушар заявила об изнасиловании. Злоумышленник залез к ней через окно.

Фото: Piter.TV