В Буферном парке Пушкина нашли окровавленный труп на остатках пикника

Погибшим оказался молодой человек.

После полуночи во вторник, 18 августа, в полицию обратился житель Пушкина, наткнувшийся на пустыре Детскосельского бульвара, в Буферном парке, на окровавленное тело. Как стало известно Piter.TV, мужчина принял за девушку мертвого молодого человека 25 лет.

Прибывшая на место полиция обнаружила рядом с трупом, лицо которого было полностью в крови, нож, одеяло с бурыми следами, банку и кружку со следами крови. Вероятно, парня убили после развернутого на пустыре пикника. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы рассказывали, что приискавший киллера петербуржец проведет в колонии 8,5 лет за пособничество в убийстве.

Фото: Piter.TV