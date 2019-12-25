Приискавший киллера петербуржец проведет в колонии 8,5 лет за пособничество в убийстве

Мужчина нашел исполнителя для сына, который хотел убить нелюбимого отца.

Выборгский районный суд Петербурга приговорил Максима Баштанара к 8,5 годам в колонии строгого режима. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, мужчину признали виновным в соучастии в убийстве. Подсудимый признал вину.

Баштанар в марте 2019 года согласился приискать наемного убийцу по просьбе петербуржца Вадима Кулебакина, который ненавидел своего отца и рассчитывал получить его имущество по наследству после смерти. Уголовное дело в отношении неласкового сына зарегистрировали в суде в минувшем июле. Баштанару полагалось вознаграждение в 50 тысяч рублей за поиск исполнителя, а самому киллеру – 400 тысяч рублей. Позднее в деревне Дранишники Всеволожского района Ленобласти Баштанар нашел исполнителя (фигурантом уголовного дела мужчина не стал, поскольку умер), согласившегося на наемное убийство. Таким образом, подсудимый стал пособником в убийстве главы семейства Кулебакиных, приискал огнестрельное оружие и патроны к нему. Отца Кулебакина убили 12 апреля 2019 года, мужчина получил пули в грудь и живот и скончался в горбольнице Святой Елизаветы из-за острой кровопотери и обильного внутреннего кровотечения. Исполнитель получил обещанные деньги, равно как и поисковик-Баштанар.

Также мы рассказывали, что петербуржец проведет 8 лет в колонии за убийство пасынка.

Фото: Piter.TV